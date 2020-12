La actriz Natasha Pérez dice que al grabar la primera escena como Yolanda Saldívar en la serie "Selena", de Netflix, fue tan convincente que teme que algunos fans de la fallecida cantante la confundan.

La actriz y comediante Natasha Pérez reveló que interpretar a este personaje en la serie ha hecho que se preocupe por su propia seguridad.

En una entrevista con Entertainment Weekly Natasha dijo que ya había encarnado a villanos en proyectos anteriores, pero sabía que darle vida a la mujer que mató a la Reina del Tex-Mex podría ser peligroso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Natasha Perez (@thenatashaperez)

"La actriz que hay en mí está fascinada por el viaje de un personaje complejo, pero el lado humano tiene todo tipo de sentimientos, estoy preocupada por su seguridad. Mucha gente se toma esto muy en serio y piensa que es real y en este caso, el personaje es real pero no soy yo. No soy ella", agregó.

“Sonaba fascinante desde el punto de vista de un actor, analizar lo que a alguien así le pasó por la mente. Recuerdo haber trabajado con el director en la escena y me preguntó cómo me sentía. Le dije que me sentía en conflicto", reveló.

Selena junto a Yolanda Saldivar. (Foto: Oficial)

Pérez contó que cuando rodó la primera escena en la que aparece en el programa, gracias al maquillaje y a la caracterización, fue tan convincente que algunos de sus colegas en múltiples ocasiones no la reconocieron.

"Les tomó algunas semanas acostumbrarse al hecho de que yo era la que estaban viendo en el set. Espero que eso suceda también en el mundo real y que no soy tan reconocible fuera de mi disfraz. Además, Yolanda mide 5'1 "y yo mido 5'7”.", dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Natasha Perez (@thenatashaperez)

"Mientras filmaba escenas con Christian (quien interpreta a Selena), ella usaba plataformas y tuve que arrodillarme para engañar a las cámaras debido a la diferencia de altura. Hay muchas diferencias entre Yolanda y yo físicamente, definitivamente y con suerte también de comportamiento”, agregó entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena: The Series (@selenanetflix)

