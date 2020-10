Adele asombró por su físico al aparecer en Saturday Night Live

La cantante británica, Adele, volvió a sorprender a todos durante su primera aparición pública luego de tres años de ausencia en el programa Saturday Night Live.

⭐️ Síguenos en Google News dando clic a la estrella

La cantante llevaba mucho tiempo sin dejarse ver, por ello, al estar en escena en este programa de televisión, luego de publicar pocas fotos de su nuevo look, sus imágenes se viralizaron.

Adele en SNL. (Foto: Saturday Night Live)

Adele fue todo un éxito en el programa. Ella realizó divertidos sketches junto al famoso elenco de comedia de SNL, además interpretó algunos de sus temas clásicos.

"Hello, it's me y estoy bastante emocionada de estar dirigiendo finalmente este show", broméo.

También ironizó: "¿Por qué no soy la invitada musical? Mi álbum no está terminado y tengo mucho miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme algunas pelucas, esto es lo mío, toma una copa o seis de vino y mira qué ocurre", dijo en su monólogo al inicio del show.

Incluso bromeó con su apariencia: "Sé que luzco muy diferente a la última vez que me vieron pero, de hecho, por las restricciones por el Covid y las prohibiciones de viaje, solo pudo viajar la mitad de mi y esta es la mitad que pude traer conmigo", dijo entre risas.

Así lució Adele en sus puestas en escena:

MIRA LOS VIDEOS: