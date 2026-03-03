¡Regresa el calor! Altas temperaturas y radiación solar podría incrementar en marzo

-

El Insivumeh alertó sobre temperaturas que podrían superar los 38 °C en algunas regiones del país.

Tras varios días de temperaturas gélidas, el calor se avecina en los próximos días ya que Marzo da la bienvenida al cambio de clima.

Si bien, el Insivumeh alertó sobre temperaturas que podrían superar los 38 °C en algunas regiones del país, en la meseta central, que incluye la ciudad de Guatemala, persistirán mañanas con niebla o neblina y poca nubosidad durante el día, con un ambiente cálido y brumoso.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 y 29 °C, mientras que en horas de la noche aún podría sentirse frío en los altiplanos central y occidental.

Utilizar sombrilla al salir de casa para proteger ojos y piel y el uso de abanicos o ventiladores podría prevenir casos de insolación. (Foto: iStock)

En las regiones del Pacífico el calor podría incrementarse ya que se esperan máximas entre 34 y 36 °C, además de lluvias de corta duración en Boca Costa y el suroccidente. El viento predominará del sur y suroeste, de ligero hasta moderado.

En el norte del país, incluido Petén, las temperaturas alcanzarán entre 34 y 36 °C, con mañanas neblinosas y lloviznas dispersas. Mientras tanto, en Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se prevén máximas de 27 a 32 °C con lluvias aisladas por la tarde y noche.

El calor afectará más a estas áreas:

Las áreas con las condiciones más extremas en cuanto al calor se presentarán en los valles del Oriente y la región del Motagua, donde el termómetro podría llegar hasta los 38 °C.

Ante este panorama, el Insivumeh recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas de mayor radiación, usar protección adecuada y mantener una hidratación constante para prevenir golpes de calor y otros riesgos a la salud.