Rescatan a un herido tras fuerte accidente en ruta al Atlántico (video)

El pánico se apoderó de las personas que presenciaron la escena, quienes inmediatamente salieron en auxilio de las víctimas del accidente.
OTRAS NOTICIAS: Camión encunetado causa tránsito en el puente El Naranjo hacia el Periférico
Un accidente sucedido en el kilómetro 61 de la ruta al Atlántico en jurisdicción de la aldea Jutiapia, Sanarate, El Progreso, cuando por razones que se desconocen un vehículo chocó contra la base metálica que sostiene una señal de tránsito.
Tras es el impacto, se ve a varias personas salir en auxilio de las víctimas que se encuentran dentro del vehículo accidentado.
En el video se puede observar que una persona carga con un herido en sus brazos para llevarlo al lado contrario del accidente.
Mira aquí las imágenes: