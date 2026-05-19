Surgen imágenes sobre un asalto en zona 1 (Video)

Tres hombres terminaron capturados tras haber sido delatados por medio de un video de vigilancia.
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La Policía Nacional Civil dio a conocer la captura de tres delincuentes el pasado lunes 18 de mayo.
Un video muestra el momento en el que los tres hombres interceptan a la víctima, aplican fuerza y lo asaltan. Antes de irse lo empujan y se dan a la fuga sin imaginar que posteriormente serían capturados.
Los detenidos habrían sido localizados gracias a un video de vigilancia que documentó el momento exacto del asalto.
Los capturados fueron identificados como Néstor "N", de 35 años; Carlos "N", de 33; y Luis "N", de 32, quienes son señalados de haber despojado de sus pertenencias a un hombre en ese sector.
El hecho sucedió en la 8a. avenida y 3a. calle de la zona 1.
Los tres sindicados fueron puestos a disposición de la ley mientras que el video servirá como evidencia para resolver el caso.