Hombre adopta a cinco hermanos sin hogar que iban a ser separados

Los cinco hermanos iban a ser dados en adopción a diferentes familias, así que los adoptó para que no se separaran y pudieran crecer juntos.

Lamont Thomas, un hombre que reside en Búfalo, Nueva York, se hizo viral tras realizar un noble gesto con cinco hermanos que estaban a punto de ser separados para darlos en adopción.

Y es que esta no sería la primera vez que el hombre hace esto, pues durante 20 años se ha dedicado a criar niños abandonados. En esta ocasión fue el turno de Zendaya, de cinco años; Jamel, de cuatro años; Nakia, de tres años; Major, de dos años; y de Michaela, de un año.

Pese a que la adopción se concretó en octubre de 2020, la historia de estos cinco hermanitos que encontraron a un padre, quien además es soltero, ha conmovido en redes sociales, pues se dio a conocer que por primera vez pudieron celebrar en familia el Día de Acción de Gracias.

“Estaba batallando para contener las lágrimas”, declaró Lamont en el programa Good Morning America. “Todos los días pienso en eso y mis ojos se humedecen. Y todo por lo que pasamos para que esto ocurriera es algo especial”, dijo en una entrevista, el padre soltero.

Su gran familia

Lamont tiene dos hijos biológicos y 10 hijos adoptivos; y pensaba en no volver a adoptar a más niños, pues sus hijos ya están grandes y están empezando a formar una familia; sin embargo, al conocer el caso de los cinco menores, decidió realizar nuevamente el trámite para pedirlos en adopción.

“Al principio ayudé a unos amigos. Ellos perdieron a sus niños por el sistema… Así que me certifiqué y me convertí en padre adoptivo. No he parado desde entonces”, comentó.

"Ellos me dan nueva energía. Son niños adorables, muy afectuosos… Merecen ser criados como hermanos y esa fue mi lucha", agregó.

*Con información de Noticieros Televisa.