Presentadora se niega a decir “todes” en programa en vivo (video)

Se negó a utilizar la palabra "todes" en plena transmisión en vivo y recibió una ola de insultos en redes sociales.

Ana Ruiz es una presentadora de un reconocido programa de televisión en España y se convirtió en víctima de críticas y ataque por negarse a utilizar en su vocablo, la palabra "todes".

Según la presentadora, no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo, además, dijo que no está en la Real Academia Española (RAE).

“Hola a todas y a todos... No digo todes, porque no está dentro de la Academia de la Lengua y yo sí rechazo su uso, ¿qué quieres que te diga? A mi lo que diga la Real Academia de la Lengua voy con ello porque es lo que me ilumina, lo que me guía y no solamente a mí sino a nuestros concursantes también”, expresó.

En plena transmisión

El hecho ocurrió durante la transmisión en vivo del show, el video fue difundido en redes sociales y varios usuarios rechazaron su discurso señalando que incitó al odio.

Hubieron quienes pidieron que cancelaran el programa que apenas fue estrenado hace unas semanas, mientras que una cantidad muy poca de internautas la defendieron.

Hasta el momento la televisora no ha emitido ningún pronunciamiento y Ruiz no ha hablado en sus redes sociales sobre este suceso, con lo que podría hacer alusión que sigue defendiendo su postura.

Cabe mencionar que el tema del lenguaje inclusivo ha generado debates y controversias durante los últimos meses.

Me da asco ver en lo que Juanma Moreno y su trifachito ha convertido Canal Sur pic.twitter.com/8sHLLymNFu — ️‍ (@terelucam) November 28, 2021

*Con información de El Heraldo de México.