Educación gratuita para adultos: Pronea abre inscripciones en Escuintla

¿Buscas finalizar tus estudios? Pronea en Escuintla ofrece cursos gratuitos avalados por el Mineduc para primaria, básicos y diversificado.

En apoyo a quienes no han podido finalizar su formación sistemática, el Programa Nacional de Educación Alternativa (Pronea) ofrece a la población la oportunidad para hacerlo, en los distintos niveles.

A decir de Alejandra Morales, técnico del programa en la cabecera departamental de Escuintla, los cursos son gratuitos y a partir de hoy se abrirán las inscripciones para el ciclo 2026.

Pronea ofrece educación gratuita en primaria, básicos y diversificado. (Foto: cortesía Jorge Morales)

Quienes quieran aprovechar esta oportunidad, pueden abocarse a la Dirección Municipal de la Mujer (DMM) para recibir la información necesaria.

Actualmente, la DMM atiende en el edificio San Sebastián, situado en la 4a. calle, entre la 3a. y 4a. avenidas, de la zona 1 de Escuintla, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Paola Lucero, representante de la institución, comentó que esta es una gran oportunidad para que todas las personas mayores de edad puedan concluir sus estudios en los niveles primario, básicos y diversificado.

A inicios de septiembre, adultos de la colonia San Luis El Mango, Escuintla, culminaron sus cursos con éxito. (Foto: cortesía Jorge Morales)

Este programa es avalado por el Ministerio de Educación (Mineduc) y representa una importante oportunidad para ciudadanos que desean profesionalizarse y obtener mejores oportunidades de empleo.

Durante este año, las clases se impartieron en el centro de la ciudad, en la aldea El Florido Aceituno y en la comunidad San Luis El Mango, zona 3.

"Esto apoya grandemente en los trabajos, ya que puede representar una oportunidad de superación laboral", manifestó la líder comunitaria de San Luis El Mango, Clemencia Hernández.