El emotivo mensaje que compartió la víctima de un secuestro en Quetzaltenango

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Tres su rescate, la víctima dio unas breves declaraciones en las que se mostró agradecido.

EN CONTEXTO: Secuestradores exigían Q4 millones para liberar a su víctima

Un hombre de 49 años que había sido secuestrado el pasado 2 de mayo en Salcajá, Quetzaltenango, fue localizado sano y salvo en la aldea Ulche, San Pedro Soloma, Huehuetenango, el pasado miércoles 20 de mayo.

Tras su rescate, la víctima dedicó unas palabras emotivas, "Primeramente le doy gracias a Dios por haberme permitido una oportunidad más. Les agradezco mucho que hicieron un trabajo que yo nunca lo esperaba. Una libertad que nunca esperaba", dijo refiriéndose a los agentes de la PNC que brindaron apoyo en el operativo de su liberación.

Durante el operativo se capturó a Sindy "N", de 40 años; José "N", de 35; y Marvin "N", de 36 años, quienes son señalados de participar en el plagio, mientras que en San Pedro Soloma se capturó a un cuarto plagiario identificado como Juan Carlos "N" de 46 años.

Los señalados deberán responder a la ley para solucionar su situación penal. (Foto: PNC)

Los ahora capturados habrían exigido Q.4 millones para liberar a su víctima, quien luego de ser rescatada, recibió atención médica por parte de personal de la Subdirección General de Salud Policial.

Posteriormente, fue trasladado vía aérea hacia un centro asistencial en la ciudad de Guatemala para continuar con las evaluaciones pertinentes.