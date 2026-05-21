Identifican a hombre atacado a tiros en Mixco

La víctima compraba en una tienda cuando fue atacado por un hombre armado.
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Como Smailin Álvarez López, de 43 años, fue identificado el hombre que murió luego de sufrir un ataque armado.
El crimen ocurrió en la 10a. avenida y 2a. calle, colonia La Brigada, zona 7 de Mixco.
El atacante, cubierto con gorra y mascarilla, desenfundó su arma contra Álvarez, mientras este compraba en una tienda del sector.
Una cámara ubicada cerca del comercio, captó el momento del ataque.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar, pero determinaron que la víctima ya había fallecido debido a múltiples heridas provocadas por arma de fuego.
Según el reporte preliminar, Álvarez recibió 7 impactos de bala.