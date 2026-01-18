Aunque duela el Mundial: El amor incondicional de los chapines en BMO Stadium

-

Guatemala nunca juega sola y una vez más queda demostrado con el respaldo que le dará la afición en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California, para el duelo amistoso de esta noche contra Canadá.

Los compatriotas no han dudado en darse cita en el imponente recinto para poner de manifiesto que no solo están en las buenas, sino también en las malas, porque todavía resienten el haber quedado sin opciones de clasificar al Mundial 2026.

Como suele ser costumbre, cada vez que la Azul y Blanco juega en el país norteamericano, los chapines aprovechan para apoyar y de alguna forma conectar con sus raíces.