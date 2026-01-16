Guatemala reactiva el proceso de Luis Fernando Tena ante Canadá

-

Se renueva la ilusión y la emoción se activa porque la Selección de Guatemala vuelve a la acción este sábado, en Los Ángeles, siempre bajo el mando del técnico mexicano Luis Fernando Tena, ante la mundialista Canadá.

Vuelta a la página y vista al futuro. Así lo han planteado los jugadores durante la semana de preparación. Es algo que tendrán que ratificar en la cancha porque la afición necesita sanar heridas y empezar a conectar con la misión del Mundial 2030.

Guatemala Canadá

17 enero 2026

️ BMO Stadium

Los Ángeles, C.A

️ https://t.co/kEekeZFWrE#VamosGuate #ModoSelección ⚽ pic.twitter.com/MsSaTIlQY5 — FFG (@fedefut_oficial) January 16, 2026

El rival de turno se alista para la Copa del Mundo, de la que será coanfitrión, y busca revancha después de que Guatemala la eliminara en los cuartos de final de la Copa Oro 2025.

El proceso de renovación en la Bicolor, es encabezado por Marvin Alexander Ávila, de 17 años, quien tras ser bicampeón con Antigua, migrará al futbol brasileño con la Sub-20 de Sao Paulo. Apunta a su debut como titular con el combinado mayor, luego de quemar etapas en selecciones con límite de edad.

¡TODO LISTO! ⚽#SeleMayor realizó su último entrenamiento en territorio guatemalteco previo a su viaje a Los Ángeles para su encuentro Amistoso ante Canadá.#VamosGuate #ModoSeleccion pic.twitter.com/OR0PMXKZtm — FFG (@fedefut_oficial) January 15, 2026

Jefry Bantes y Widvin Tebalán son los otros nuevos rostros. Héctor Prillwitz y Marcelo Hernández fueron convocados, pero no pudieron viajar por no tener visa.

Será un año complejo para Guatemala, con posibles amistosos en marzo y junio para volver a la actividad oficial en septiembre con la participación en la Liga de Naciones de la Concacaf.