Buscan fortalecer sector creativo en el Foro de Economía Naranja

Agexport presenta el V Foro de Economía Naranja para fortalecer el sector creativo a celebrarse el próximo 2 de octubre.

La Comisión de Economía Naranja de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) presentó la quinta edición del Foro de Economía Naranja, que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre bajo el lema "Más allá de las ideas".

El Foro de Economía Naranja anunciado por Agexport regresa con enfoque en creatividad e innovación. (Foto: Wilder López/Soy502)

El evento tiene como objetivo impulsar la internacionalización y competitividad del sector creativo guatemalteco, una industria que actualmente genera más de 40 mil empleos directos y exporta productos y servicios a más de 15 países, alcanzando los US$13.5 millones

El foro es una plataforma de encuentro para emprendedores, profesionales, estudiantes, líderes empresariales y representantes del sector público, dio a conocer Agexport. (Foto: Wilder López/Soy502)

El foro está diseñado como una plataforma integral de encuentro para emprendedores, profesionales, estudiantes, líderes empresariales y representantes del sector público interesados en la Economía Naranja, entendida como el conjunto de actividades económicas relacionadas con la creatividad, la cultura, el arte y la innovación.

Dicha modalidad incluye sectores como el diseño, la música, el cine, la moda, la publicidad, el software, los videojuegos, la arquitectura, entre otros.

Expertos nacionales e internacionales compartirán conocimientos sobre las últimas tendencias en Economía Naranja. (Foto: Agexport)

Durante el anuncio oficial participaron Aida Fernández, gerente del sector servicios de Agexport así como su director general Amador Carbadillo. También estuvo presente Andrea de la Paz, vicepresidenta de la Comisión de Economía Naranja; y Pili Mejía, presidenta de la misma comisión.



¿Qué esperar del foro?

El programa incluirá una variedad de actividades pensadas para fortalecer capacidades y generar conexiones estratégicas:

Conferencias magistrales: Con expertos nacionales e internacionales que compartirán tendencias, casos de éxito y nuevas oportunidades.

Conversatorios: Sobre la convergencia entre creatividad, tecnología y negocios.

Talleres interactivos: Espacios dinámicos para desarrollar habilidades y pensamiento creativo.

Networking: Una oportunidad clave para establecer alianzas, colaboraciones y expandir redes profesionales.

Durante diez horas de jornada de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. se desarrollarán conferencias, conversatorios y espacios de networking que abordarán cómo la tecnología, la inteligencia artificial y la innovación están transformando sectores como cine, publicidad, diseño, música y marketing.

Invitada internacional

La productora mexicana Luisa Gómez de Silva, con más de tres décadas de trayectoria en Hollywood y América Latina, será la invitada estelar. Su nombre figura en producciones como Titanic, Pearl Harbor y Master & Commander, además de series como Fear the Walking Dead y Selena: The Series.

El programa incluye ponencias del experto internacional en estrategia de marca Dr. Bartolomeo Rafael Bialas; los creativos galardonados en Cannes Ana Paula Escobar y Diego Apen de El Taier DDB Centro; y un panel sobre mujeres líderes como María Mercedes Zaghi, Ana Beatriz Flores y Andrea Lou, entre otros.

Taller especializado

Como complemento, el 3 de octubre se impartirá el Taller de Dirección de Producción, a cargo de Luisa Gómez de Silva. Será un espacio práctico para profesionales y estudiantes interesados en conocer cómo se desarrolla una producción cinematográfica desde la etapa de desarrollo hasta la distribución.

El taller tendrá un costo de Q200 y se realizará en la sede de Agexport, zona 13, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Ideas sin Fronteras en @AGEXPORTGT



Un día de inspiración, innovación y creatividad con charlas sobre #IA, cine, música, gaming, diseño y estrategia de marca.



️ Q200 | Estudiantes: Q100

Partner oficial: @CentraNewsGT



https://t.co/CCYgo7pQ7P pic.twitter.com/XR5gLCmZ4D — Economía Naranja Agexport (@agexport_EN) September 2, 2025