Ajedrecista ruso pierde competencia por no querer usar mascarilla

Daniil Dubov, una reconocido jugador de ajedrez, se negó a usar mascarilla en un torneo internacional por lo que perdió la competencia.

Luego del escándalo con el tenista serbio Novak Djokovic, ahora el ajedrecista ruso Daniil Dubov de 25 años se negó a jugar con mascarilla después que se supiera que un allegado a él dio positivo. Los críticos señalan que perdió el torneo de los Países Bajos por incompetencia.

Esto sucedió durante el Roland Garros, un torneo internacional organizado por los Países Bajos que solicitó a Dubov usar la mascarilla mientras se tenían los resultados de PCR a los que fue sometido, luego que un miembro de su círculo cercano diera positivo.

Daniil Dubov tiene apenas 25 años. (Foto: Twitter)

Sin embargo, el competidor ruso no quiso acatar la petición de los organizadores. “Una persona del séquito de Dúbov, cuyo nombre preferimos no revelar, ha dado positivo esta mañana. Le hemos hecho a él una prueba de antígenos, y ha sido negativa. Y también una PCR, cuyo análisis tardará unas horas. Para no correr riesgos, le hemos pedido que, excepcionalmente, hoy jugase con mascarilla hasta que nos llegase el resultado. Pero se ha negado en redondo”, explicó Robert Moens, portavoz de la acería multinacional Tata Steel, patrocinadora del tradicional festival de cada enero en este pueblo del Mar del Norte.

Si bien el reglamento no obliga a los jugadores a usar mascarilla, esta vez se le pidió a Dubov dado el antecede de su cercano infectado. El ruso es el número nueve a nivel mundial en esa disciplina y está cerca de llegar al cuarto lugar en caso se reanude la competencia, pues dependerá del resultado del PCR. Entre las críticas surgieron comentarios de que él pierde por incompetencia.