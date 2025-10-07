Al Macarone llega a Pradera Zona 10

-

Como parte de su estrategia de expansión en el mercado guatemalteco, Al Macarone anunció la apertura de su nuevo restaurante en el food court del Centro Comercial de Pradera Zona 10.

Este nuevo espacio ahora forma parte de las cien ubicaciones del restaurante. Todas ellas, permite que la cadena este más cerca de sus consumidores y conquistar nuevos mercados.

La nueva ubicación es ideal para visitantes, oficinista y colaboradores de call center que buscan una atención rápida.

“ Esta apertura en Pradera Zona 10 ofrece una experiencia ágil, deliciosa y conveniente en cada plato ” Andrea Bolaños , gerente de mercadeo de Al Macarone.

En su nueva ubicación, Al Macarone amplió la oferta gastronómica con un menú variado ofreciendo desayunos, pastas y su pizza de bolsita. Además, ha generado 15 empleos directos y 30 indirectos, contribuyendo al desarrollo económico del sector.

Al Macarone busca seguir su crecimiento hacia otras áreas de la ciudad, con el objetivo de generar nuevos públicos y consolidar su liderazgo en el segmento de comida rápida en Guatemala.