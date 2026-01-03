Mujer muere en accidente de tránsito en el Anillo Periférico, zona 11

La identidad de la víctima no pudo ser establecida por las autoridades.
Un accidente de tránsito se reportó la madrugada de este 3 de enero, en el puente de Novicentro, en la 28 calle y Anillo Periférico, en la zona 11, según confirmaron los Bomberos Voluntarios.
En ese lugar murió una mujer de entre 25 y 30 años indicaron los socorristas y un hombre habría resultado herido.
Por el momento, la víctima mortal no ha sido identificada y se desconoce si viajaba como pasajera en una motocicleta hallada en el lugar o en otro vehículo de dos ruedas.