Mujer muere en accidente de tránsito en el Anillo Periférico, zona 11

  • Por Maria Fernanda Gallo
03 de enero de 2026, 07:38
Autoridades buscan la identidad de la mujer. (Foto: Shutterstock)

La identidad de la víctima no pudo ser establecida por las autoridades.

Un accidente de tránsito se reportó la madrugada de este 3 de enero, en el puente de Novicentro, en la 28 calle y Anillo Periférico, en la zona 11, según confirmaron los Bomberos Voluntarios. 

En ese lugar murió una mujer de entre 25 y 30 años indicaron los socorristas y un hombre habría resultado herido. 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Por el momento, la víctima mortal no ha sido identificada y se desconoce si viajaba como pasajera en una motocicleta hallada en el lugar o en otro vehículo de dos ruedas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
