Vicepresidenta de Venezuela exige prueba de vida de Maduro tras ataque militar

El mandatario venezolano fue capturado la madrugada de este sábado tras ataque militar de Estados Unidos.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo esta madrugada desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una "fe de vida" de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

Minutos antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y a su esposa tras lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

"Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama", indicó Rodríguez en el audio.

TV EN DIRECTO | Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela: "Ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama. Exigimos a Trump prueba de vida inmediata" https://t.co/fDshHa7nd2 pic.twitter.com/IFdc2AxA5p — EL PAÍS (@el_pais) January 3, 2026

La vicepresidenta es la primera en la línea de sucesión del poder en Venezuela.

Rodríguez reiteró que los "planes de defensa integral de la nación" quedan activos, después de que el gobierno de Maduro denunciara una "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos y declarara un estado de excepción.

Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 02:00 (6:00 GMT), constataron periodistas de la AFP en la capital. Varias ciudades del país también fueron bombardeadas.

Con información de AFP