Cristiano Ronaldo y Joao Félix se combinan para dar triunfo a Al Nassr

Los nassarís son líderes de su campeonato local, después de tres jornadas disputadas en la nueva campaña.

Al Nasrr de Cristiano Ronaldo mantiene el paso perfecto en el inicio de la nueva temporada de la Liga Profesional Saudí, al derrotar con un contundente 5-1 a Al Riyadh, en su partido correspondiente a la tercera fecha del campeonato.

Joao Félix y CR7 fueron los grandes destacados del encuentro, al conseguir cada uno de ellos un doblete. Primero, Félix abrió el marcador sobre el minuto 6, algo que dio la tranquilidad al equipo dirigido por Jorge Jesús de controlar el juego.

The 2nd MVP for João this season pic.twitter.com/7GZXvOfe5N — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 20, 2025

Después, otro de los grandes fichajes de esta temporada apareció. Kinglsey Coman, quien llegó desde el Bayern Múnich en el pasado mercado de fichajes, se estrenó como goleador al 30, tres minutos antes de que Ronaldo se hiciera presente por primera vez en el electrónico.

Así se fueron al descanso, al regresar, Joao Félix, quien parece haberse reencontrado con su mejor versión desde que llegó al futbol árabe, puso el 4-0 en el marcador y, aunque Al Riyadh descontó por medio de Mamadou Sylla (51), Cristiano fue el encargado de sentenciar el 5-1 gracias a una jugada colectiva que terminó con el portugués empujando al fondo, sin mucha oposición.

De esta manera, Al Nassr tomó el liderato del campeonato, gracias a sus nueve puntos, los mismos que el Al Ittihad de Karim Benzema, pero con mejor diferencia de goles (+11 contra +6). Por su parte, Al Hilal, es séptimo con cinco unidades.