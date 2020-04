Alcalde de Patzún desmiente estar contagiado de Covid-19

El municipio de Patzún se encuentra aislado tras registrarse el primer caso comunitario de coronavirus en ese municipio de Chimaltenango.

Guadalupe Cojtí, el alcalde de Patzún, explicó las medidas que están implementando. También desmintió los rumores sobre que él estaba contagiado con Covid-19, pues decían que había viajado a México.

“No se dejen llevar por informaciones falsas. Anda circulando que yo me fui a México y en ningún momento me he ido a México. Otros comentan que ya estoy en un hospital, pero no, estamos aquí. Incluso hay unos audios que andan circulando, que son falsos”, indicó.

El Ministerio de Salud estableció un cordón sanitario para no permitir el ingreso y salida de nadie. Cojtí indica que dentro del municipio, las autoridades comunitarias han tratado de restringir la movilización, solo pueden salir de sus casas para comprar alimentos y medicinas.

Las ventas en mercados fueron canceladas. Ahora los vendedores atienden a los pobladores en sus viviendas. “Siempre con las medidas higiénicas: mascarillas, guante y gel para que quien vende y compra se proteja”, dijo el alcalde.

El Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) custodian el municipio para controlar que nadie incumpla con las restricciones implementadas.

El alcalde pide a la población que sigan las instrucciones establecidas por el Gobierno. “El protocolo de estar en casa, de no salir y no exponerse si no hay necesidad”, les pidió a los vecinos.

*Con información de Prensa Chimalteca

