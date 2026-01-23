Carlos Alcaraz no sufre y avanza de ronda en el Abierto de Australia

-

Un imponente Carlos Alcaraz no desperdició energías en su partido número 100 de Grand Slam y se clasificó el viernes para los octavos de final del Abierto de Australia tras derrotar en sets corridos al francés Corentin Moutet.

El jugador de 22 años, ganador de seis títulos de Grand Slams, demostró estar en otro nivel en la Rod Laver Arena y se clasificó por 6-2, 6-4 y 6-1 en 2 horas y 5 minutos.

Solo un objetivo en mente.



Ganar el Australian Open y completar el Career Grand Slam.



¿Lo podrá conseguir Carlos Alcaraz?

La victoria lo lleva a disputar un puesto para cuartos de final contra el estadounidense Tommy Paul, cabeza de serie número 19, que pasó de ronda tras la retirada por lesión de su rival español Alejandro Davidovich Fokina.

Alcaraz nunca ha pasado de cuartos en sus cuatro anteriores participaciones en Melbourne Park, siendo el Abierto de Australia el único Grand Slam que le falta en su floreciente palmarés.

Se convertiría en el hombre más joven en ganar los cuatro Grand Slams si sigue adelante y se lleva el trofeo.

En la rama femenina, Aryna Sabalenka se vio en serios problemas ante la austriaca Anastasia Potapova (55ª) antes de imponerse 7-6 (7/4), 7-6 (9/7). Mientras que la estadounidense Coco Gauff perdió un set contra su compatriota Hailey Baptiste (70ª), aunque trerminó imponiéndose 3 set a 1.