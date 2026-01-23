El Campeonato ACMG 2026 de motociclismo arranca este fin de semana

-

El deporte motor en el Autódromo Los Volcanes inicia este fin de semana, con la realización de la primera fecha del Campeonato ACMG 2026 de motociclismo, el evento que reúne a la mayor cantidad de corredores en una competencia, ya que a la pista acuden entre 450 y 500 pilotos, que buscan el triunfo en 14 categorías.

OTRAS NOTICIAS: Arranca el Campeonato Nacional de Liberación de Pez Vela

La Asociación de corredores de Motovelocidad de Guatemala (ACMG), se preparó desde hace algunas semanas para que todo este listo para la carrera inaugural de la temporada. Esta entidad tiene más de cinco años que organiza este certamen, el cual fecha a fecha ha ido creciendo en su aforo de participantes, al punto de que a la temporada 2025, corrieron entre 450 y 500 pilotos por fecha.

Serán 14 categorías las que entrarán en acción. A ellas se acceden, mediante las características de las motocicletas. (Foto: Cortesía PSLMX)

Las categorías que entraran en acción son: 125 cc., 160 cc., 200 cc., CG y Libre, estas cuentan con las divisiones, avanzados, pro, Street, libre y stock. Cada piloto se ubica en la que le corresponde, basados en las características de sus motocicletas, y su desarrollo para competencia.

Con todo ello, finalmente se ubican en la pista del Autódromo Los Volcanes, 14 categorías, en la cual compiten 40 pilotos en promedio, en cada una.

La pista del autódromo Los Volcanes se encuentra en perfectas condiciones para afrontar las carreras dominicales. (Foto: Cortesía PSLMX)

El próximo viernes inician las prácticas libres, las cuales se extienden al sábado. En estos días acuden más de 100 pilotos en promedio, para preparar sus motos, y así estar listos para el domingo, día de la competencia, cuando llegan el resto de corredores.

Por la cantidad de participantes, las carreras comienzan a las 8 de la mañana, y se extienden hasta las 4:30 de la tarde, cuando finaliza el evento, luego de dos hits de competencia en cada división. Por la cantidad de competidores, la organización empieza a premiar pasado el mediodía; mientras se corren las últimas mangas de carrera.