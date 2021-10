Alejandra Espinoza reaparece en redes tras sufrir accidente cerebral (video)

A pocos días de ser hospitalizada por un accidente cerebral, Alejandra Espinoza reapareció en redes sociales para explicar lo que le ocurrió.

Luego de estar hospitalizada por varios días, Alejandra Espinoza reapareció en redes sociales para hablar el incidente.

Fue a través de un video que compartió en su cuenta oficial de Facebook, en donde pudo confirmar que efectivamente había sufrido una extraña parálisis en la mitad de su rostro y que la visión de su ojo derecho estuvo afectada.

En el audiovisual contó los malos ratos que ha pasado, pero su aparición pública fue para aclarar algunos rumores que se habían tornado en cuanto a su estado de salud y para agradecer las muestras de cariño.

"La razón por la cual estoy haciendo este video principalmente es para agradecerles, agradecerles porque sé que me han mandado un montón de mensajes... Me siento súper bendecida por tener mucha gente orando por mí, han sido días de verdad bien difíciles de un montón de estrés de muchísima, muchísima incertidumbre", expresó.

¿Cuál es su diagnóstico?

Según Espinoza, aún no tiene un diagnóstico claro de qué le pudo ocurrir, pero dijo que le han practicado varios estudios.

"Estoy ingresada aquí en el hospital como un paciente que le dio un derrame, primero me ingresaron como un paciente que le dio una parálisis; después descartaron la parálisis", explicó.

"De repente me fue la cara de lado, o sea, llegué con una parálisis facial aquí al hospital y es la razón... Los doctores no encontraron y hasta el día de hoy no encuentran la razón por lo cual me sucedió eso... Estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho", lamentó.

Pese a que había estado delicada de salud, reveló que su neurólogo le notificó que su recuperación ha sido favorable y que pronto en las próximas horas sería dada de alta.