Alejandra Guzmán dio la cara en una entrevista, donde asegura que su hija Frida Sofía, está acusando a su padre en un intento por ganar fama, además habló de todo lo que ha ocurrido en torno a su familia.

La cantante llegó al programa "Me lo dijo Adela", en donde habló de la polémica que envuelve a su familia.

“Agradezco este espacio porque creo que esto ha llegado a un nivel muy fuerte, muy increíble, es muy triste para mí porque es mi hija, porque yo la parí. Es bueno que hablemos, que dejemos claro la situación que yo he vivido hasta ahora... Imagínate ser juzgada, ser señalada por algo que no es verdad. Yo no puedo permitir que llegue a este nivel, y que ataque a mi papá”, dijo Alejandra.

"Ella estuvo con mi nana Tere, que me cuidó a mi, a Viridiana, a Luis Enrique, murió cuando tenía 4 años... entraron otras dos nanas Alejandra y Mauricia, recuerdo que tuve que sacarlas porque trataron de secuestrarla y ella apenas tenía 12 años. La llevé al mejor colegio, en el último año se le diagnosticó 'border personality' (trastorno límite de la personalidad)", contó la famosa.

Tras contar un poco de la infancia de Frida, habló acerca de su situación:

“No la descalifiqué, yo he estado en el lugar en donde ha estado mi padre, toda mi familia tiene miedo de qué pueda pasar después. No sé por qué hay esa necesidad de hacernos daño. He hecho todo, he ido a todas las terapias, a lugares donde pueden ayudarla. Yo no puedo ayudarla porque yo tengo mis propios problemas”.

“No me gusta ver a mi papá destruido por algo que no hizo... Es muy fácil decir algo y embarrar a alguien”, dijo.

Alejandra dijo que seguro su hija estaba enojada porque ya no le pasaba dinero para su manutención ni para el seguro médico, donde le daban analgésicos que manejaba a su manera.

Frida ahora sufre “un desorden que hace decir cosas que igual ella cree que son ciertas” y que no le permite sentir empatía.

“Soy una madre destrozada, nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado por algo que no ha hecho y eso es injusto y hoy vengo a decirlo y no lo voy a decir jamás. Yo hoy cierro este capítulo... si esto va a llegar a la ley ojalá lleguen a la raíz de esto para que yo la pueda ayudar “, narró entre lágrimas la cantante.

Además de decir que su hija busca seguidores, aclaró que no guarda ningún rencor contra de su hija.

Alejandra asegura que ha estado involucrada en otros escándalos relacionados con Frida Sofía, además dijo que desde 2018 no se hablan, pues ocurrió algo irreparable luego de un concierto.

"He hecho todo, he ido a todas las terapias, trato de estar sobria que es lo que estoy haciendo, estoy limpia, llevo dos meses y estoy contenta, tengo que sobrepasar esta etapa, que me ha hecho sentir una depresión espantosa, estoy com mi terapeuta... " dijo.

