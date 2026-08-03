Alejandro Enríquez conquista el bronce en squash y amplía el medallero de Guatemala

Guatemala continúa sumando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
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Este lunes, Alejandro Enríquez se adjudicó la medalla de bronce en la prueba individual masculina de squash, ampliando la cosecha de la delegación nacional.
El guatemalteco aseguró su lugar en el podio tras disputar las semifinales frente al colombiano Miguel Ángel Rodríguez, quien se impuso por 3-1 para avanzar a la final.
A pesar de no alcanzar la pelea por el oro, Enríquez completó una destacada actuación a lo largo de la competencia, lo que le permitió quedarse con una valiosa presea de bronce para nuestro país.
Con esta medalla, la Azul y Blanco sigue incrementando su cosecha en la República Dominicana y mantiene un papel protagonista en varias disciplinas de las justas regionales.