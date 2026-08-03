¡Caso en reserva! Suspenden audiencia de acusados por crimen contra "Gorgojo"

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La audiencia de primera declaración de los dos imputados de la muerte de Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", fue suspendida y caso quedó en reserva.

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La jueza de turno resolvió suspender la audiencia de primera declaración de los dos señalados de participar en el asesinato de Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", ocurrido el pasado 2 de agosto.

Además, la juzgadora también declaró la reserva total del caso por un plazo de 10 días.

La solicitud de suspender la audiencia fue formulada por el Ministerio Público (MP), ya que la Fiscal que conoce la carpeta aún no ha recabados los hechos que le permitan realizar una imputación objetiva y disponer de los medios probatorios para ponerlos a vista a la juzgadora y a la defensa.

La jueza del Juzgado de Turno suspendió la audiencia de primera declaración de los dos imputados de participar en el asesinato de Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "El Gorgojo", además declaró reserva total del caso. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/JQFJTypQZi — Cristobal Veliz (@cristoveliz) August 3, 2026

Según la fiscal a cargo del caso, se han realizado los oficios al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para el reconocimiento médico de una víctima que se encuentra en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)y se solicitaron los informes de defunción correspondientes.

Uno de los imputados en participar en el asesinado de alias "Gorgojo", en la Torre de Tribunales. (Foto: Wilder López/Soy502)

Asesinado en el preventivo

Ortiz Romero falleció durante un ataque armando efectuado el pasado domingo 2 de agosto en las instalaciones del Centro de Detención Preventiva para Hombres, Anexo B, ubicado en la zona 18.

El Sistema Penitenciario confirmó que en el ataque también murió su esposa y un guardia penitenciario resultó herido.

Durante la visita del pasado domingo 2 de agosto se registró el asesinato de alias "El Gorgojo", y su esposa en el Sector B del Preventivo para Hombres de la zona 18. (Foto: Archivo/Soy502)

¿Quién era alias El Gorgojo?

Ortiz Romero, alias "Gorgojo", fue capturado en febrero de 2023, tras ordenar la ejecución de cinco hombres que fueron asesinados en enero de 2024, tras desaparecer de un centro nocturno de la zona 9. Los cuerpos fueron disueltos en acido en el barrio El Gallito, zona 3.

Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "El Gorgojo", fue señalado por la ejecución de cinco jóvenes al salur de un centro nocturno de la zona 9. (Foto: Archivo/Soy502)

Según publicaciones de la época, Francisco Edgar Domínguez, expulsó a Ortiz Romero del sector que controlaba, es decir, la zona 9, esta situación derivó una disputa territorial entre la organización delictiva en mención, junto a la Mara Salvatrucha y la pandilla del Barrio 18.