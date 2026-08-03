El sector lácteo se reúne en el VII Foro Guatemalteco

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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Gremial de Lácteos y Derivados (Grelac) realizaron la séptima edición del Foro Guatemalteco de la Leche y Productos Lácteos, un encuentro gratuito que reunió a productores, representantes de la industria, academia, autoridades, profesionales de la salud y estudiantes para analizar los principales temas que impactan al sector.

(Fotografía cortesía: Cámara de Industria de Guatemala)

El foro buscaba generar un espacio de intercambio sobre producción, nutrición, innovación, sostenibilidad, comercio y tecnología, además de fortalecer la articulación entre los diferentes actores de la cadena láctea.

“ La cadena láctea tiene un papel relevante para Guatemala por su aporte a la nutrición, la salud, la producción primaria, la industria, la generación de empleo, el comercio y el desarrollo rural. ” Wilfredo Fernández , director ejecutivo de Grelac.

Por su parte, Enrique Font, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala, señaló que "el país cuenta con condiciones que representan oportunidades para el crecimiento del sector y destacó la importancia de promover el consumo informado de leche como parte de una alimentación adecuada durante todas las etapas de la vida".

Dos espacios para abordar la cadena de valor

La agenda del VII Foro Guatemalteco de la Leche y Productos Lácteos se desarrolló en dos salones simultáneos.

El Salón de la Academia estuvo dedicado a la evidencia científica sobre el papel de la leche en la nutrición y la salud durante las diferentes etapas de la vida, desde los primeros mil días hasta el envejecimiento.

Mientras tanto, el Salón de la Industria abordó temas relacionados con producción primaria, sostenibilidad, innovación, regulación, logística, comercio exterior, Industria 4.0 y modelos microbiológicos predictivos.

(Fotografía cortesía: Cámara de Industria de Guatemala)

El evento contó con la participación de especialistas e instituciones como el INIA de Chile, el CITA de la Universidad de Costa Rica, el CIAD de México y la Universidad de Córdoba, España, quienes compartieron experiencias sobre tendencias internacionales, sostenibilidad e innovación en la industria láctea.