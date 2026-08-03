¡Más medallas! Albino Jiménez y Stefany Figueroa suben al podio en tiro deportivo

Los tiradores nacionales se quedaron con el tercer lugar en la modalidad de equipos mixtos de pistola de aire a 10 metros.
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Albino Jiménez y Stefany Figueroa conquistaron este lunes la medalla de bronce en dicha prueba de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
La dupla guatemalteca firmó una destacada actuación para asegurar un lugar en el podio y aportar una nueva presea a la delegación nacional en la justa regional.
La medalla de oro fue para los mexicanos Alejandra Zavala y Daniel Urquiza, mientras que la plata quedó en manos de sus compatriotas Andrea Ibarra y David Valdez.
Con este resultado, nuestros deportistas continúan ampliando su cosecha de medallas en Santo Domingo 2026.
Además, Albino Jiménez volvió a subir al podio y confirmó su gran desempeño en el tiro deportivo, disciplina en la que ha sido uno de los atletas más destacados de la delegación nacional.