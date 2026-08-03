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¡Más medallas! Albino Jiménez y Stefany Figueroa suben al podio en tiro deportivo

  • Por Pablo Arrivillaga
03 de agosto de 2026, 12:02
Ambos deportistas nacionales posan con la medalla de bronce conseguida este lunes. (Foto: Federación Nacional de Tiro)

Ambos deportistas nacionales posan con la medalla de bronce conseguida este lunes. (Foto: Federación Nacional de Tiro)

Los tiradores nacionales se quedaron con el tercer lugar en la modalidad de equipos mixtos de pistola de aire a 10 metros.

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Albino Jiménez y Stefany Figueroa conquistaron este lunes la medalla de bronce en dicha prueba de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La dupla guatemalteca firmó una destacada actuación para asegurar un lugar en el podio y aportar una nueva presea a la delegación nacional en la justa regional.

 

 

La medalla de oro fue para los mexicanos Alejandra Zavala y Daniel Urquiza, mientras que la plata quedó en manos de sus compatriotas Andrea Ibarra y David Valdez.

Con este resultado, nuestros deportistas continúan ampliando su cosecha de medallas en Santo Domingo 2026.

Albino Jiménez y Stefany Figueroa celebran el bronce conquistado en la prueba mixta de pistola de aire a 10 metros. (Foto: Federación Nacional de Tiro)
Albino Jiménez y Stefany Figueroa celebran el bronce conquistado en la prueba mixta de pistola de aire a 10 metros. (Foto: Federación Nacional de Tiro)
  

Además, Albino Jiménez volvió a subir al podio y confirmó su gran desempeño en el tiro deportivo, disciplina en la que ha sido uno de los atletas más destacados de la delegación nacional.

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