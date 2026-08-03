¡Más medallas! Albino Jiménez y Stefany Figueroa suben al podio en tiro deportivo

- Los tiradores nacionales se quedaron con el tercer lugar en la modalidad de equipos mixtos de pistola de aire a 10 metros. OTRAS NOTICIAS: Alejandro Enríquez conquista el bronce en squash y amplía el medallero de Guatemala Albino Jiménez y Stefany Figueroa conquistaron este lunes la medalla de bronce en dicha prueba de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La dupla guatemalteca firmó una destacada actuación para asegurar un lugar en el podio y aportar una nueva presea a la delegación nacional en la justa regional. View this post on Instagram A post shared by Comité Olímpico Guatemalteco (@coguatemalteco) La medalla de oro fue para los mexicanos Alejandra Zavala y Daniel Urquiza, mientras que la plata quedó en manos de sus compatriotas Andrea Ibarra y David Valdez. Con este resultado, nuestros deportistas continúan ampliando su cosecha de medallas en Santo Domingo 2026. Albino Jiménez y Stefany Figueroa celebran el bronce conquistado en la prueba mixta de pistola de aire a 10 metros. (Foto: Federación Nacional de Tiro) Además, Albino Jiménez volvió a subir al podio y confirmó su gran desempeño en el tiro deportivo, disciplina en la que ha sido uno de los atletas más destacados de la delegación nacional.