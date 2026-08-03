Muere Carlos del Campo, reconocido actor de doblaje de Toy Story y South Park

Carlos Nicolás Ramos del Campo, conocido por dar vida con su voz a personajes como Slinky en "Toy Story", C-3PO en "Star Wars" y Bulk en "Power Rangers" falleció.
OTRAS NOTICIAS: Fallece integrante de la mafia en la famosa serie "Los Soprano"
Del Campo tenía 68 años y tuvo una próspera carrera con personajes aclamados, entro otros están Gin Ichimaru en "Bleach", el Director Kuno en "Ranma ½" y Randy Marsh de "South Park".
¿Quién fue Carlos del Campo, actor de doblaje?
Nació el 30 de diciembre de 1959 en Ojinaga, Chihuahua, México. Inició su carrera como actor en televisión y teatro pero encontró su camino a través del doblaje.
El trabajo de Del Campo también aparece en los videojuegos de "Star Wars", "Mortal Kombat", "Assassin's Creed", "Disney Infinity", "LEGO DC Super-Villains".
Aún se descooce la causa de su muerte, solo que, en los últimos años se alejó por una enfermedad que se mantuvo en silencio, impidéndole dar la voz a Slinky para Toy Story 5.