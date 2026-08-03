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Muere Carlos del Campo, reconocido actor de doblaje de Toy Story y South Park

  • Por Selene Mejía
03 de agosto de 2026, 11:31
Carlos del Campo, actor doblaje, falleció dejando un gran legado en sus personajes. (Fotos: Carlos del campo y Disney)

Carlos del Campo, actor doblaje, falleció dejando un gran legado en sus personajes. (Fotos: Carlos del campo y Disney)

Carlos Nicolás Ramos del Campo, conocido por dar vida con su voz a personajes como Slinky en "Toy Story", C-3PO en "Star Wars" y Bulk en "Power Rangers" falleció. 

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Del Campo tenía 68 años y tuvo una próspera carrera con personajes aclamados, entro otros están Gin Ichimaru en "Bleach", el Director Kuno en "Ranma ½" y Randy Marsh de "South Park". 

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Foto: Redes Sociales.

¿Quién fue Carlos del Campo, actor de doblaje?

Nació el 30 de diciembre de 1959 en Ojinaga, Chihuahua, México. Inició su carrera como actor en televisión y teatro pero encontró su camino a través del doblaje. 

El trabajo de Del Campo también aparece en los videojuegos de "Star Wars", "Mortal Kombat", "Assassin's Creed", "Disney Infinity", "LEGO DC Super-Villains".

Aún se descooce la causa de su muerte, solo que, en los últimos años se alejó por una enfermedad que se mantuvo en silencio, impidéndole dar la voz a Slinky para Toy Story 5. 

 

  

 

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