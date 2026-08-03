Imágenes posteriores al accidente de bus volcado en la ruta Interamericana (videos)

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Varios pasajeros resultaron con heridas luego de un bus extraurbano volcara esta mañana.

Un bus extraurbano terminó volcado al sufrir un accidente de tránsito la mañana de este lunes en el kilómetro 102 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del cantón Agua Escondida, en Chichicastenango, Quiché.

Luego del percance vial, han surgido videos en donde se observa que el autobús se encuentra volcado obstaculizando parte de la carretera, mientras algunas personas se lamenta por lo ocurrido.

Busazo en la Ruta Interamericana, a la altura del kilómetro 102, sector Chichoy y Agua Escondida. pic.twitter.com/g7JwiMoNpa — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) August 3, 2026

Un usuario de redes sociales grabó el momento en que una grúa iba a levantar y retirar este vehículo de transporte colectivo, lo que ocasionó complicaciones en la circulación vehicular.

Además, se reportó que más de 10 personas resultaron heridas y al menos cuatro de ellas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Un bus extraurbano volcó esta mañana en el kilómetro 102 de la ruta Interamericana, en Chichicastenango, Quiché, en donde varias personas resultaron con heridas leves y cuatro de las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. pic.twitter.com/nN0sf4sd89 — Geber Osorio (@OsorioGeber) August 3, 2026

Mientras que, la Dirección General de Protección y Seguridad (Provial) compartió un video luego de que el bus fuera levantado para posteriormente ser retirado del lugar.