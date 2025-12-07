Múltiple accidente deja un fallecido y varios heridos en Suchitepéquez (video)

-

Un fallecido y tres personas heridas se reportan tras el percance en Antonio Suchitepéquez.

Durante la mañana del domingo 7 de diciembre, tres vehículos impactaron y posteriormente uno de ellos prendió en llamas.

(Foto: redes sociales)

El fuego se prolongó quemando un segundo vehículo de los chocados, consumiéndolos por completo.

(Foto: redes sociales)

Estas son las imágenes:

Brigadas de Provial regulan el tránsito por múltiple colisión en km. 148 de ruta CA-2 Occidente (San Antonio, Suchitepéquez). El hecho dejó una persona fallecida y se alterna el paso vehicular por obstrucción hacia Oriente.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/JphmwA3QUJ — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) December 7, 2025

Este hecho causó la muerte de uno de los conductores, identificado como Rosendo Amílcar Sánchez, de 34 años.

Al Hospital Nacional de Mazatenango fueron trasladados Wendy Sánchez Vielman, y sus dos hijos, de 8 y 10 años.