Múltiple accidente deja un fallecido y varios heridos en Suchitepéquez (video)

Un fallecido y tres personas heridas se reportan tras el percance en Antonio Suchitepéquez.
OTRAS NOTICIAS: Sebastián Siero se pronuncia tras asesinato de Nelson Marroquín, alcalde de Masagua
Durante la mañana del domingo 7 de diciembre, tres vehículos impactaron y posteriormente uno de ellos prendió en llamas.
El fuego se prolongó quemando un segundo vehículo de los chocados, consumiéndolos por completo.
Estas son las imágenes:
Este hecho causó la muerte de uno de los conductores, identificado como Rosendo Amílcar Sánchez, de 34 años.
Al Hospital Nacional de Mazatenango fueron trasladados Wendy Sánchez Vielman, y sus dos hijos, de 8 y 10 años.