Múltiple accidente deja un fallecido y varios heridos en Suchitepéquez (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de diciembre de 2025, 10:52
El paso vehicular está afectado por el hecho. (Foto: redes sociales)

Un fallecido y tres personas heridas se reportan tras el percance en Antonio Suchitepéquez.

Durante la mañana del domingo 7 de diciembre, tres vehículos impactaron y posteriormente uno de ellos prendió en llamas.

El fuego se prolongó quemando un segundo vehículo de los chocados, consumiéndolos por completo.

Estas son las imágenes:

Este hecho causó la muerte de uno de los conductores, identificado como Rosendo Amílcar Sánchez, de 34 años. 

Al Hospital Nacional de Mazatenango fueron trasladados Wendy Sánchez Vielman, y sus dos hijos, de 8 y 10 años.

