Sebastián Siero se pronuncia tras asesinato de Nelson Marroquín, alcalde de Masagua

El asesinato del alcalde Nelson Marroquín ha provocado la reacción de ciudadanos, funcionarios y autoridades, quienes denuncian una “criminalidad desbordada en todo el país”, como lo indica la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) a través de un comunicado.

Por medio de redes sociales, el alcalde Sebastián Siero, presidente de la ANAM y alcalde del municipio Santa Catarina Pinula, se pronunció para expresar sus condolencias y a la vez exigir a las autoridades investigar el caso para hallar al responsable del hecho.

“El municipio de Masagua y Guatemala han perdido a un gran hombre, el alcalde Nelson Marroquín era una gran persona y un excelente servidor municipal”, lamento Siero tras confirmarse la muerte del alcalde de Masagua, quien recibió múltiples impactos de bala mientras participaba en un desfile navideño.

Es urgente que el Ejecutivo deje de poner excusas y le pongan un alto a la violencia que se vive en todo el país. Basta de… pic.twitter.com/XE94hkjZWY — Sebastian Siero (@sebastiansiero) December 7, 2025

“Es urgente que el Ejecutivo deje de poner excusas y le pongan un alto a la violencia que se vive en todo el país. Basta de extorsiones y asesinatos”, indica parte del comunicado, dado que el ataque hacia Marroquín fue directo.

“¡Basta ya de excusas e incapacidad!”, añade Siero.