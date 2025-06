Alerta para Brasil: Ancelotti dice que Paraguay no será fácil

-

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, expresó este lunes su confianza en que el regreso de Raphinha a la formación para el partido del martes contra Paraguay, por las eliminatorias para el Mundial de 2026, contribuirá a mejorar el rendimiento ofensivo del equipo.

OTRAS NOTICIAS: Hijo de Ancelotti se unirá a su cuerpo técnico en Brasil

"Raphinha vuelve. Es una buena noticia para nosotros, porque Raphinha ha demostrado en la última temporada ser uno de los mejores jugadores del momento en el fútbol. Nos va a ayudar mucho", dijo Ancelotti en conferencia de prensa en el Neo Química Arena de São Paulo.

"Va a ser muy importante", agregó al referirse al futbolista del FC Barcelona, que cumplió una fecha de suspensión en el estreno de "Carletto" como director técnico de la Seleção el pasado jueves con un empate 0-0 con Ecuador en Guayaquil.

Brasil garantizaría la clasificación al Mundial en este choque por la decimosexta y antepenúltima jornada de la clasificatoria sudamericana si gana y, a la vez, Venezuela pierde con Uruguay en Montevideo.

"La presión está aquí, está en todos los sitios del fútbol, porque el fútbol es pasión y es presión, y más en Brasil (...). El primer partido ha salido muy bien en algunos aspectos y en otros hay que mejorar", apuntó.

Aprovado por Carlo Ancelotti! ☑️



O treinador da Seleção Brasileira avaliou a estrutura do CT Dr. Joaquim Grava, que a CBF teve para sua preparação, e também opinou sobre as condições da Casa do Povo. ️#NeoQuimicaArena#VaiCorinthians pic.twitter.com/NShZZnemp2 — Corinthians (@Corinthians) June 9, 2025

Ancelotti, que cumplirá 66 años el martes, comentó que el triunfo sería "el mejor regalo posible" para él.

La Canarinha ocupa el cuarto puesto de la tabla con 22 puntos, por detrás de Ecuador y Paraguay, con 24 cada uno. Argentina, ya clasificada, lidera con 34 unidades.

"Paraguay es un rival muy fuerte. Está jugando muy bien. No va a ser tan sencillo, pero la idea es jugar un partido con el que la gente esté contenta", comentó el exentrenador del Real Madrid.