Localizan sin vida a niño de 5 años desaparecido en San Juan Sacatepéquez

El cuerpo de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, de 5 años, fue localizado la madrugada de este 25 de diciembre.

Este 25 de diciembre, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Edgar Gadiel Alvarado Castellanos, un niño de 5 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 23 de diciembre en una aldea de San Juan Sacatepéquez.

Desde entonces, grupos de búsqueda organizaron rondas para localizar a Edgar Gadiel. Sin embargo, agentes de la Subestación de la Policía Nacional Civil de San Juan Sacatepéquez confirmaron a Soy502 que el cuerpo del menor fue localizado este jueves al rededor de las 5 de la mañana.

De acuerdo con información preliminar, fue el padre de Edgar quien realizó el hallazgo en un área en construcción dentro de la finca en la cual el menor fue reportado como desaparecido. No obstante, hasta el momento se está a la espera de más detalles por parte del Ministerio Público (MP).

Desaparición

Edgar Gadiel fue visto por última vez el martes 23 de diciembre en la aldea Santa Ana Montúfar en San Juan Sacatepéquez.

Según la alerta Alba-Keneth, medía aproximadamente un metro de estatura, tenía tez blanca, cabello ondulado y vestía una camisa celeste a cuadros con blanco.

Según datos preliminares, el menor desapareció durante la celebración de un convivio, sin embargo, esta versión, hasta el momento, no ha sido confirmada por las autoridades.

Por ahora, el MP continúa con las diligencias de este caso.

En redes sociales, usuarios han expresado su pesar y han compartido mensajes de condolencias ante el fallecimiento de Edgar Gadiel.