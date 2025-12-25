Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en un terreno baldío en Ciudad Quetzal

Durante este jueves 25 de diciembre, fue localizado el cuerpo de un hombre en un terreno baldío de Ciudad Quetzal por Bomberos Municipales Departamentales.

Un llamado de auxilio hizo que los elementos se presentaran al lugar, quienes al hacer una revisión constataron que la persona no contaba con signos vitales.

Terreno en el que encontraron el cuerpo. (Fotos: ASONBOMD)

Asimismo, se hizo un llamado a las autoridades correspondientes y poder esclarecer los hechos.

Hasta ahora no se ha establecido la causa de muerte. En las imágenes se muestra cómo los restos de esta persona se encontraban sobre un colchón que estaba inmerso en un terreno lleno de escombros y plantas.

Las autoridades realizarán las investigaciones competentes.

Los socorristas no encontraron signos vitales al llegar a la escena. (Foto: ASONBOMD)