Alerta por caso de sarampión en hombre que asistió a evento religioso en Atitlán

-

En el evento participaron más de dos mil personas.

OTRAS NOTICIAS: Despiden a pequeño que fue hallado muerto en Escuintla

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a través de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo (DEGR), afirmó que el viernes 2 de enero de 2026 fue notificado un caso positivo de sarampión en un hombre de origen y residencia en El Salvador.

En el comunicado informa que, según la investigación epidemiológica realizada, el hombre asistió a un evento religioso realizado del 10 al 14 de diciembre de 2025 en Santiago Atitlán, Sololá.

En dicho evento participaron aproximadamente 2 mil personas procedentes de México, E. UU. y Centroamérica, incluyendo, Guatemala.

"Ante esta importante exposición se activaron los equipos de respuesta inmediata. Durante la búsqueda inicial, se identificaron cinco personas que cumplieron la definición de caso sospechoso, a quienes se les tomaron muestras para análisis. El Laboratorio Nacional de Salud (LNS) ha confirmado como positivos a sarampión, mediante pruebas de biología molecular (PCR) y pruebas inmunológicas", dice el comunicado.

Debido a la situación, el MSPAS, en conjunto con las autoridades de salud de país y la congregación religiosa, mantiene varias acciones.

El Ministerio de Salud reitera su compromiso con la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno y las estrategias de vacunación, e insta a la población a revisar su esquema de vacunación vigente y completarlo de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el MSPAS.