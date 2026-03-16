Temblor sacude parte del territorio nacional la madrugada de este lunes

El sismo fue sensible especialmente para los residentes de Alta Verapaz.
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En las primeras horas de este lunes 16 de marzo se reportó un sismo en el departamento de Alta Verapaz.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que tuvo a una magnitud de 3.8 y que sucedió a las 00:51 horas.
El sismo que tuvo una profundidad de 0.91 metros no dejó personas lesionadas ni daños materiales.