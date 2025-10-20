¡Alerta! Más de 200 sismos en las últimas 24 horas

-

Según el Insivumeh en las últimas 24 horas se han reportado múltiples sismos.

En las últimas 24 horas el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), ha reportado 228 sismos registrados y seis sensibles.

Estos han tenido mayor incidencia en Jutiapa.

En el recuento de sismos durante 2025, suman 3,792 registrados y 98 sensibles.

Recomendaciones

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) divulgó una serie de recomendaciones dirigidas a la población en general para que puedan tomarlas en cuenta y de esa forma mantenerse seguro en el momento de un evento sísmico.

El conjunto de indicaciones, presentado bajo el lema "Recomendaciones que salvan tu vida durante un sismo", prioriza el comportamiento sereno y ordenado como factor fundamental para preservar la integridad física.

La coordinadora enfatizó que la respuesta inicial es crucial, por lo tanto, la primera y más importante directriz es mantener la calma, actuando de forma racional y evitando que el pánico dicte las acciones.

Recuerda atender las siguientes recomendaciones para proteger tu vida durante un sismo:

Se insta a la población a no correr, no gritar y no empujar a nadie cuando se registre un sismo ya que estas conductas, frecuentes en situaciones de crisis, suelen generar más peligro que el propio evento, propiciando accidentes, caídas y obstruyendo las vías de evacuación.

Una vez controlada la reacción inicial, el procedimiento sugerido es evacuar de manera inmediata a puntos de seguros que deben ser definidos anteriormente por las familias o encargados de los trabajos.

Este desplazamiento debe realizarse con serenidad y rapidez, pero siempre de deben tomar en cuenta las indicaciones anteriores, en centros de trabajo o establecimientos públicos lo ideal es que existan señales que indiquen las zonas seguras.