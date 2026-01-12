Alex Ferreira planea su concierto en Guatemala

Alex Ferreira anunció su gira por la región y Guatemala está incluida.
OTRAS NOTICIAS: Midalys, bailarina de Ricardo Arjona sorprende con recuerdos de Guatemala
El dominicano arranca su gira de 2026 llamada "El arte de esperar" cuyo álbum homónimo se lanza el 05 de marzo de 2026.
Su carrera inicia en 2003, con un EP titulado Resplandor, "Parto mi viaje" fue uno de sus sencillos que, en 2005 fueron incluidos en su disco, del que sólo se fabricaron 250 copias.
Se formó en Ingeniería de Sonido en España, en 2005, en 2006 firmó un contrato editorial con EMI Music Publishing Spain, un EP de seis canciones acústicas titulado Un domingo cualquiera (2007).
En 2010 publicó su primer disco internacional "Un domingo cualquiera".
Boletos
La preventa de entradas inicia el 14 de enero (solo registrados en la página oficial) Ingresa aquí.
La venta general se llevará a cabo a partir del 16 de enero.
Aun se desconoce el precio de las entradas y el lugar donde será el show.
MIRA: