Midalys, bailarina de Ricardo Arjona sorprende con recuerdos de Guatemala

Midalys Perdigón mostró los recuerdos que adquirió durante su aventura en Guatemala, como bailarina en la residencia "Lo que el seco no dijo", de Ricardo Arjona, en el Teatro Nacional.
La especialista en danza compartió imágenes de algunas artesanías que adquirió, entre ellas dos muñecas "Quitapenas".
"Después de casi dos meses en Guatemala tocó regresar a casa, pero Guatemala vino conmigo en forma de souvenirs, compré miles de cositas como imanes para la refrigeradora", dijo en un video.
Midalys pidió a sus seguidores que le contaran la historia de las muñequitas, también mostró su original gorra de la marca "Ray Caps", con el bordado de una ficha mostrando el lado del escudo al frente y el ave nacional, el quetzal, a los costados, "combina con todo, me encantó porque es original y representa a Guatemala", contó.
La también modelo se encuentra haciendo una pausa mientras arranca de nuevo la gira del guatemalteco por varias ciudades de Estados Unidos.
Acerca de Midalys Perdigón
Es modelo y profesora de baile especializado en género urbano y música repartera (una mezcla el reguetón con ritmos tradicionales cubanos como la rumba y la timba).
Se hizo famosa por su importante participación durante varios momentos clave en el concierto de Ricardo Arjona.
