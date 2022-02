¿Por qué algunas personas no se han infectado ni se infectarán por Covid-19?

Un estudio determinó que existe una inmunidad innata al virus Sars-Cov2 responsable del Covid-19, esto hace que algunas personas que no hayan sido contagiadas durante lo más duro de la pandemia jamás lo hagan.

Si han pasado dos años desde que inició el virus y no te has contagiado podrías ser parte del grupo de personas inmunes, que se menciona en una investigación publicada en Nature Immunology y coordinada por el Instituto Humanitas, el Hospital San Raffaele de Milán, con la participaron de Toscana Life Science Foundation, el Instituto de Investigación en Biomedicina de Bellinzona y la Universidad Queen Mary de Londres.

Los científicos se centraron en la Mbl (Mannose Binding Lectina), uno de los "ancestros funcionales de los anticuerpos", que son proteínas capaces de atacar al virus y forman parte de la inmunidad que se crea desde la niñez.

La inmunidad innata es la primera línea de defensa contra virus, bacterias y demás. Las células atacan a los patógenos creando una respuesta oportuna mientras esperan que el organismo se equipe para una defensa dirigida (inmunidad adaptativa) a través de los propios anticuerpos. También hay una parte de la inmunidad innata formada por moléculas circulantes a la que, entre otras, también pertenece la Mbl.

La molécula Lectina de Unión Amanosa Mbl por sus siglas en inglés, tiene funciones similares a las de los anticuerpos. Funciona así contra el virus: se une a la proteína de espícula (Spike en inglés) del coronavirus y bloquea su entrada al organismo, neutralizándola.

¿La inmunidad funciona con todas las variantes?

Al parecer esta molécula forma parte de los antecesores de los anticuerpos y es capaz de bloquear al SARS-CoV-2 sin importar la variante.

"Descubrimos que Mbl se une a la proteína pico del virus y la bloquea", explicó el profesor Alberto Mantovani , director científico de Humanitas y profesor de la Universidad Humanitas.

"Hemos comprobado que es capaz de hacerlo con todas las variantes probadas, incluida ómicron, esto es posible gracias a que Mbl está vinculado a ciertos "azúcares" de la proteína pico, que no cambian de una variante a otra, In vitro Mbl demostró ser ligeramente menos potente que los anticuerpos producidos por pacientes recuperados de Covid", explicó Elisa Vicenzi, jefa de la Unidad de Bioseguridad y Patogénesis Viral del Hospital Irccs San Raffaele.

"Con la profesora Cecilia Garlanda, quien participó en la coordinación del estudio, estamos procediendo a optimizar Mbl para entender si será posible transformarlo en una medicina", dijo Mantovani.

Los inmunes ¿necesitan vacunarse?

Este estudio podría generar la pregunta: ¿por qué debemos seguir vacunando si ya contamos con una defensa natural tan efectiva?

La respuesta es que la vacunación sí es importante pues según los expertos: "En primer lugar ningún fármaco puede competir con una vacuna en términos de eficacia y sostenibilidad individual y social".

"En segundo lugar, si es cierto que la respuesta inmunitaria innata está demostrando ser cada vez más importante y podría explicar a través de estas observaciones, por qué muchas personas se 'salen con la suya' de una infección que no tiene un desenlace grave, también queda comprobado que hay una gran variabilidad en esta respuesta y el refuerzo que dan los anticuerpos específicos es fundamental pues garantiza a todos una buena defensa, aún no sabemos de antemano quién podrá hacerlo solo y quién no", aclararon.