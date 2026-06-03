Alias Nacho, señalado de narcotráfico, acepta ser extraditado a Estados Unidos

Por delitos de narcotráfico, Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez, alias "Nacho", aceptó ser extraditado a los Estados Unidos.
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Tras haber evacuado la audiencia ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Manuel Ignacio de Jesús Velasco Gómez, alias "Nacho", acusado de narcotráfico, aceptó ser extraditado a los Estados Unidos.
Con esto, alias "Nacho", únicamente esperará que dicha judicatura envié el oficio respectivo al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), para realizar los trámites requeridos para formalizar la entrega a la justicia estadounidense.
Velasco Gómez es solicitado por las autoridades de Estados Unidos, específicamente por el Distrito Este de Texas, por delitos relacionados con la conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.
Acerca de la captura
Alias "Nacho" fue capturado el pasado el 5 de mayo, por su participación en una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en Sur, Centro y Norteamérica, señalada de importar grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.
Según la investigación, se determinó que el requerido formaba parte de dicha organización desde el 2011 hasta, al menos, abril de 2025.
La aprehensión se efectuó en Malacatán, San Marcos, en una operación conjunta entre el Ministerio Público (MP), y la Policía Nacional Civil (PNC).