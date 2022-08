Alicia Machado hace fuertes revelaciones sobre su romance con Ricardo Arjona

Alicia Machado tuvo una entrevista con Jordi Rosado en su canal de Youtube e hizo fuertes revelaciones de la relación que tuvo con el guatemalteco Ricardo Arjona.

Machado ha estado en la controversia a lo largo de la vida desde su coronación como Miss Universo, la famosa habló con Yordi Rosado y recordó algunos de los romances que marcaron su vida, entre ellos el guatemalteco Ricardo Arjona.

“He tenido parejas muy lindas, me siento afortunada en el amor aunque nunca me he casado y nunca he vivido con un hombre... he tenido hombres que me han amado mucho, tengo una vida maravillosa, no tengo 'exes' que les haga yo la vida imposible o ellos a mi, pero si tengo esa asignatura pendiente en mi vida, que es quizá una familia convencional", explicó, agregando que ha tenido momentos muy lindos.

Cuando le preguntaron si había tenido una relación con Arjona respondió: “Sí, pero a él no le gusta que yo lo diga, se enoja”.

¿Fue larga la relación?, le dijo Jordi. “Fue un montón de tiempo, como ocho años más o menos...entre que íbamos y veníamos", expresó, contando que era una relación intermitente que al final los llevó a cada uno por su lado aunque el guatemalteco lo niega.

Machado confirmó que sí existió, de ahí surge el rumor de que Arjona escribió "Desnuda", inspirado en ella, además de "Santo Pecado", según explicaciones de otros medios internacionales, ambos terminaron su romance cuando el cantante conoció a su actual pareja Deisy Arvelo.

