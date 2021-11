Alix Bauer y Edith Márquez se confrontaron por supuesto bullying en Timbiriche

Edith Márquez reveló en una entrevista que cuando ingresó a la agrupación Timbiriche sufrió de bullying por parte de sus compañeros, algo que Alix Bauer desmintió cara a cara.

A inicios de 2021 Alix Bauer estuvo en Venga la Alegría y Edith Márquez aprovechó para contar que como todos ya tenían una relación muy cercana su llegada no fue bien recibida por ello fue el centro de las travesuras.

“A mí me decían salte del camerino porque no tenía ciertas cosas. Me hacían el famoso bullying, que existe desde siempre, con comentarios como: no tiene dinero, no trae chofer, mira a su familia. En su momento, por ser una niña, me llegaron a afectar”, dijo en su momento.



Pero las cosas no quedaron así, Márquez y Bauer fueron invitadas al programa Montse & Joe recientemente y allí Alix aprovechó para confrontar a su compañera para que hablara del supuesto bullying que ella y los demás le habían hecho.

“Quiero saber por qué todas las alertas de noticias que me llegan es del bullying que yo te hacía... ¡ella dice!, a ver aquí estamos en confianza...”, dijo Alix, sorprendiendo a Edith.

Edith contestó aclarando un rumor que se había corrido por años donde se afirmaba que en su debut con Timbiriche Alix y Paulina Rubio le habían cortado el cabello cuando estaba dormida, pero ella aclaró que fue una decisión de los productores y sus compañeras sólo buscaron apoyarla en un momento que fue difícil para ella precisamente el día de su debut.

"No era un corte hasta aquí, era casi rapada entonces yo lloraba en el camerino, sin querer salir y Paulina fue quien les dijo a mis papás 'por favor denle ánimos porque está triste pero es su presentación pero eso la gente por más que yo lo diga quiere creer que tú y Paulina me hicieron bullying". expresó.

¿Pero por qué quitas a todos los demás y dices que nada más Paulina y yo?", dijo Alix.

“¡Qué bueno que lo preguntas! El primer año de mi estancia en Timbiriche yo decía: ‘Ayuda, por favor, auxilio’. Porque, obviamente llegué a una agrupación donde ellos eran muy hermanos, se veían todos los días, entonces dijeron: “¿Ésta qué? Es la nueva’, entonces me hacían bromas muy pesadas que en realidad a mí ya me tocó lo último lo más cañón le tocó a Erick” continuó.

Alix se defendió y aseguró que lo que hacían los integrantes originales de Timbiriche a los nuevos no fue culpa de ellos, sino que "Erick y Edith se ponían en charola de plata”.

“Bueno la verdad es que los dos, tanto Erik como tú, se ponían en charola de plata. No, porque, de verdad”, agregó Alix.

Edith contestó en broma: “Somos Acuario es lo que te digo, abusan de los Acuario... tan buena onda que somos, éramos unos nobles y ustedes ahí se ponían de güey”.

"No sé de signos ni nada, pero sí sé de aprovechar una oportunidad... es lo que estoy diciendo, sí éramos gandallas y todo pero si te pones de pechito, o sea, hay oportunidades que no se pueden desaprovechar” dijo Bouer.

"En una ocasión no sé si en un examen del colegio o en una entrevista Erick dijo que América se había descubierto en 1942, a ver, ¿o es disléxico?... entonces son oportunidades de la vida que uno aprovecha", dijo Alix entre risas.

Márquez contestó que quizás sí es verdad ella y Erik Rubín se “ponían de pechito” y que el “bullying” eran más bien bromas, pero para ella a veces resultaba desgastante.