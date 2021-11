Esta es la aterradora historia de la mansión en la que murió Brittany Murphy

Tras la muerte de Brittany Murphy se especuló mucho acerca de que la casa en la que la estrella vivía con su esposo había "algo raro", pues al poco tiempo su esposo, Simon Monjack, también fue encontrado sin vida en la propiedad.

EN CONTEXTO: Revelan nuevos detalles sobre los últimos días de Brittany Murphy

Brittany y Simon compartieron su vida en esa casa seis años tras contraer matrimonio en 2007.

La mañana del 20 de diciembre de 2009 los bomberos de Los Ángeles recibieron una llamada al 911 de Sharon, la madre de la estrella, quien vivía con la pareja.

Brittany colapsó a las 8 de la mañana tras presentar síntomas de gripe durante unos días. Por ello, fue llevada al Centro Médico Cedars-Sinai, donde fue declarada muerta.

El médico forense determinó que su muerte se debió a una neumonía no tratada, combinada con anemia e intoxicación por medicamentos recetados y de venta libre, incluidos analgésicos y medicamentos para el resfriado.

Sin embargo el reporte oficial aclaró que no fue encontrada ninguna sustancia ilegal en el sistema de Brittany Murphy. Fue así que se iniciaron las sospechas de que algo extraño provocó el deceso, pues tras su partida el 23 de mayo de 2010, cinco meses después, su esposo también murió.

La casa donde murió Brittany y su esposo. (Foto: Shutterstock)

La madre de Brittany, ¿sopechosa?

La mamá de Brittany Murphy encontró a Simon Monjack de 40 años justo como a su hija, inconsciente en la casa. La mujer llamó a los servicios de emergencia, pero no pudieron hacer nada por él y fue declarado muerto.

Los forenses concluyeron que el esposo de Brittany Murphy murió por neumonía aguda y anemia severa. Luego de esto, los reportes oficiales no convencieron a todos, pues muchos señalaron a la madre de la famosa de haber cometido un crimen contra ambos.

Existe una teoría que afirma que ambos enfermaron por un moho que cubría algunas áreas del hogar, ya que la madre de Monjack informó al medio Daily Mail que antes de morir su hijo le contó que encontró moho en la casa y que comenzó a tener alucinaciones de que tenía “cosas que le salían de la piel”.

En el documental "What Happened, Brittany Murphy" (Qué pasó con Brittany Murphy) se supo que la mansión en la que ocurrió estaba rodeada por una oscura historia.

De hecho cuando murió la actriz, su esposo dijo al medio The Hollywood Reporter que ella se negaba a estar en casa.

“Cada vez que conducíamos hasta Sunset, Brit decía: ‘Por favor, ¿podemos quedarnos en el hotel Beverly Hills?’. Yo decía: ‘Cariño, tienes que ser realista. Tenemos nuestra casa, vamos a quedarnos en ella’”.​

Al parecer la casa había pertenecido a Britney Spears, quien la vendió a Brittany por más de 3 millones de dólares, la cantante quiso salir de ahí pues afirmó que ocurrían cosas extrañas, según contó una maquilladora de la intérprete de "Oops I Did It Again" llamada Julianne Kaye, afirmando que la vendió porque estaba asustada por las cosas que le ocurrían.

"Spears tenía ese lugar en Sunset Plaza y... solo voy a decir, esto es realmente extraño... Ella me llamó... Le pedí a mi amigo que le hiciera curación de reiki, él había subido, supongo que ella había tenido un fin de semana de fiesta loco y necesitaba relajarse. Él se fue y ella jura por Dios que él abrió un portal espiritual o algo y estos malos espíritus habían entrado y estaban tratando de, como, empujarla por las escaleras o algo loco”, dijo.

“Se fue al hotel Casa del Mar para quedarse ahí y nunca regresó a la casa, ella me dijo: ‘Sé que vas a pensar que estoy loca, pero no estoy loca, sé lo que vi, sé lo que sentí. Si bien Murphy nunca afirmó ver espíritus, parecía tener la sensación de que algo andaba mal en el hogar”, explicó Kaye en una entrevista.