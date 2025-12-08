¿Por rivalidad? Un muerto, un herido y un capturado tras ataque armado en zona 1

-

Alias "El Inconsciente" estaría involucrado en dos crímenes más que se registraron durante la semana.

Un ataque armado se registró este domingo 7 de diciembre en la 1a. calle, diagonal 9, en la avenida Juan Chapín, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

En el lugar quedó fallecido Marvin Alexander Gómez, de 26 años, y resultó herido otro hombre que fue trasladado a un centro asistencial, ambos integrantes de la pandilla Barrio 18, según indicaron las autoridades.

Un integrante del Barrio 18 sería la persona fallecida tras ataque armado en zona 1. (Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban operativos de seguridad ciudadana en el área, lo que permitió que coparan y neutralizaran al sospechoso.

La captura se ejecutó en la 13 avenida y 1a calle, de la zona 1. El aprendido fue identificado como Randi Bartolo Chitic Chay, de 19 años, alias "El Inconsciente".

El detenido fue identificado como Randi Bartolo Chitic Chay, de 19 años, alias “El Inconsciente”. (Foto: PNC)

Al momento de la detención, le fue incautada una pistola marca Taurus, con la que pudo haber cometido el hecho delictivo.

Este hombre es un sicario integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) y que está vinculado a varios hechos de violencia ocurridos en los últimos días, agregó la PNC.

Al momento de la captura se le incautó una pistola. (Foto: PNC)

Otros crímenes

Además, las investigaciones lo señalan como el presunto responsable de dos ataques armados que se registraron durante esta semana.

Siendo uno de ellos en la 14 avenida y 3a. calle, en la zona 1, a un costado de una gasolinera, donde un hombre que era supuesto integrante del Barrio 18, falleció.

Mientras, el segundo crimen se registró en la 1a. calle y 11 avenida de la zona 2, un hombre murió y otro resultó herido, ambos también presuntamente vinculados a la misma pandilla rival.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso penal, según indicaron las autoridades.