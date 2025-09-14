Versión Impresa
Allisson Valdez dedica video a Guatemala

  • Por Selene Mejía
14 de septiembre de 2025, 11:57
Allisson Valdez dedica realiza un video con motivo de las fiestas patrias. (Foto: Tik Tok)

Allisson Valdez dedicó de nuevo un video a Guatemala sorprendiendo por la compleja producción y los cambios de vestuario. 

Valdez no perdió la tradición de hacer contenido de la temporada y destacó al quetzal, los textiles, la monja blanca y otros símbolos patrios, con canciones nacionales de fondo y mucho color. 

"En estas fechas celebramos la libertad de nuestra querida Guatemala, tierra de volcanes, de colores y tradiciones que nos llenan de orgullo", expresó. "Ser guatemalteco es llevar la bandera en el corazón y en el alma", continuó. 

La producción estuvo a cargo de Luis Pacheco, con el vestuario de Gerby Escobar y By Andree, el maquillaje d Yiyo Ramirez, Yo Soy la Bruna y Magnolia Gamarro y el set de Foto Estudio Guatemala, con el audio de Dj Emotion GT.

Así fue el resultado

@allissonvaldez14 En estas Fiestas Patrias celebramos la libertad de nuestra querida Guatemala. Tierra de volcanes , de colores ✨y tradiciones que nos llenan de orgullo. Recordamos a quienes nos dieron independencia y honramos sus sueños con unidad y esperanza. Ser guatemalteco es llevar la bandera en el corazón y la patria en el alma. Desde Ya ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Viva Guatemala libre y soberana! -Produccion: Luis Pacheco -Vestuario: @Goldem Dreams /GerbyEscobar y @By Andrée ✨ -Maquillaje: @Yiyo Ramirez @ ★ y Lis maquillaje. -Lugar de producción: Foto estudio Guatemala #AllissonValdez #allilovers ♬ sonido original - Allisson Valdez☄️

