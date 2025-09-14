Allisson Valdez dedica video a Guatemala

-

Allisson Valdez dedicó de nuevo un video a Guatemala sorprendiendo por la compleja producción y los cambios de vestuario.

Valdez no perdió la tradición de hacer contenido de la temporada y destacó al quetzal, los textiles, la monja blanca y otros símbolos patrios, con canciones nacionales de fondo y mucho color.

"En estas fechas celebramos la libertad de nuestra querida Guatemala, tierra de volcanes, de colores y tradiciones que nos llenan de orgullo", expresó. "Ser guatemalteco es llevar la bandera en el corazón y en el alma", continuó.

La producción estuvo a cargo de Luis Pacheco, con el vestuario de Gerby Escobar y By Andree, el maquillaje d Yiyo Ramirez, Yo Soy la Bruna y Magnolia Gamarro y el set de Foto Estudio Guatemala, con el audio de Dj Emotion GT.

Así fue el resultado