Almacenes Siman da la bienvenida a Natasha Denona

Natasha Denona es una línea de maquillaje que se ha distinguido por fusionar el lujo, la tecnología y la creatividad en cada uno de sus productos.

Su catalogo incluye variedad de paleta de sombras, corrector HY-GLAM, productos para labios y mejillas. Cada uno, diseñado para ofrecer una aplicación intuitiva sin esfuerzo.

“ Lo destacable de estos productos es que están enfocados en el cuidado de la piel, no contienen materiales sintéticos ” Teo Carrillo , representante de Natasha Denona en la región.

Natasha Denona llega a Guatemala de la mano de Almacenes Siman, para redefinir los estándares de belleza en el país y la región.

“ Todos los productos de Natasha Denona ya se encuentran en Almacenes Siman, nuestras maquillistas están listas para que prueben de primera mano la calidad de esta marca ” Priscila Martínez , marketing manager de Natasha Denona para Almacenes Siman.

Natasha Denona es una visionaria del maquillaje, empresaria galardonada por su enfoque innovador y su capacidad para transformar el arte del maquillaje.