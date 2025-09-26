Versión Impresa
Almacenes Siman da la bienvenida a Natasha Denona

  • Por Redacción comercial
26 de septiembre de 2025, 09:35
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Natasha Denona es una línea de maquillaje que se ha distinguido por fusionar el lujo, la tecnología y la creatividad en cada uno de sus productos.

Su catalogo incluye variedad de paleta de sombras, corrector HY-GLAM, productos para labios y mejillas. Cada uno, diseñado para ofrecer una aplicación intuitiva sin esfuerzo.

Lo destacable de estos productos es que están enfocados en el cuidado de la piel, no contienen materiales sintéticos
Teo Carrillo
, representante de Natasha Denona en la región.

Natasha Denona llega a Guatemala de la mano de Almacenes Siman, para redefinir los estándares de belleza en el país y la región.

Todos los productos de Natasha Denona ya se encuentran en Almacenes Siman, nuestras maquillistas están listas para que prueben de primera mano la calidad de esta marca
Priscila Martínez
, marketing manager de Natasha Denona para Almacenes Siman.

Natasha Denona es una visionaria del maquillaje, empresaria galardonada por su enfoque innovador y su capacidad para transformar el arte del maquillaje.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

