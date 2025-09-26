Almacenes Siman da la bienvenida a Natasha Denona

Natasha Denona es una línea de maquillaje que se ha distinguido por fusionar el lujo, la tecnología y la creatividad en cada uno de sus productos.
Su catalogo incluye variedad de paleta de sombras, corrector HY-GLAM, productos para labios y mejillas. Cada uno, diseñado para ofrecer una aplicación intuitiva sin esfuerzo.
Natasha Denona llega a Guatemala de la mano de Almacenes Siman, para redefinir los estándares de belleza en el país y la región.
Natasha Denona es una visionaria del maquillaje, empresaria galardonada por su enfoque innovador y su capacidad para transformar el arte del maquillaje.