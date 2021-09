"No es por interés": Altair Jarabo reacciona a críticas por casarse con hombre de 54 años

La actriz Altair Jarabo respondió a las críticas que recibe constantemente desde que anunció que contrajo matrimonio con el empresario Frédéric García de 54 años (19 años mayor que ella).

La boda de Altair Jarabo y Fréderic García se celebró en un castillo en Francia y tras el suceso como toda recién casada subió sus fotos a su cuenta de Instagram.

Debido al éxito de García en los negocios, Altair ha sido señalada de casarse por interés.

Al ser vistos en un concierto de Alejandro Fernández en un lujoso hotel de la Ciudad de México, los medios le hicieron esa pregunta.

Jarabo dejó en claro que ensombrecería su felicidad por las personas que hablan por hablar.

“Estoy supercontenta, muy enamorada, muy ilusionada, me siento muy acompañada. Siento que todo tiene sentido. Nunca había venido a un evento acompañada”, respondió. Además, señaló que no estaba enterada de las críticas.

“Frédéric es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama... Fíjate que tengo una cualidad: no escucho los negativos. Y no merece ninguna respuesta. Estoy muy contenta. Creo que es lo único que vale la pena decir”.

La actriz de 35 años dijo que no piensa abandonar su carrera artística ya que aún tiene muchas metas por cumplir en lo profesional además planean tener hijos en un futuro.

