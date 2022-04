Amigo de Johnny Depp rompe en llanto en pleno juicio

Un amigo muy cercano a Johnny Depp fue llamado a testificar en el juicio en contra de Amber Heard y rompió en llanto mientras estaba en el estrado.

Isaac Baruch se derrumbó mientras testificaba en el juicio por difamación de Depp contra su exesposa Amber Heard, a quien demanda por 50 millones de dólares, por un artículo de opinión de 2018 que escribió en The Washington Post, donde afirmó que era sobreviviente de abuso doméstico, ella lo está contra demandando por 100 millones de dólares.

Baruch conoce al actor desde que eran adolescentes y vivían en Florida, su vínculo es tan grande que Isaac vivía en el mismo edificio que la pareja, en un penthouse pagado por Depp.

La abogada de Heard, Elaine Bredehoft le preguntó a él si se sentía "en deuda" con Depp por dejarlo vivir sin pagar alquiler mientras intentaba iniciar una carrera artística, además de darle alrededor de 100,000 dólares por varios años, él no respondió.

Cuando Bredehoft le preguntó si Baruch, quien dijo que fue cercano a Heard, estaba enojado con ella, su tono cambió y dijo que estaba confundido y frustrado con el "reclamo fraudulento de violencia doméstica" de Heard, hecho para “extorsionar y chantajear” a Depp.

“Han sido seis años, ¿Que si estoy enojado? lo que estoy es ¡cansado!, quiero que todo esto acabe, que ella se cure, que él se cure, muchas personas se han visto afectadas por esta mentira maliciosa que ella comenzó y creó, se ha ido por la puerta y ahora alrededor del mundo, no estoy enojado con nadie, quiero lo mejor para ella, que asuma su responsabilidad, que sane y siga adelante y que él también sane y siga adelante”, expresó.

El amigo de Depp se quebrantó en el juicio. (Foto: Oficial)

Según su relato, Depp era propietario de cinco penthouses en el edificio Eastern Columbia, luego ellos se casaron y Depp y Heard vivían en uno de los lujosos apartamentos, con un balcón contiguo al de Baruch, mientras que unos amigos y la hermana de Heard ocupaban otros dos, todos pagados por Depp.

Baruch habló de su gratitud hacia Depp, y describió que el grupo era muy unido, que todos entraban y salían de los penthouses de los demás, además agregó que vio a Depp y Heard discutiendo un par de veces pero describió su relación como "amorosa" y que "se trataban como oro".

Luego describió la noche del 21 de mayo de 2016 argumentando que llegó a casa con un amigo y vio un vidrio quebrado y los restos estaban esparcidos en un pasillo, junto con un charco de vino, y pensó que alguien tenía una fiesta salvaje.

Al día siguiente pasó y vio a dos cerrajeros, según Baruch, Heard dijo: “Johnny vino anoche y se puso violento, así que estoy cambiando las cerraduras”, ella cambió las chapas de tres de los penthouses y menos de una semana después, Heard solicitó el divorcio y pidió una orden de restricción contra Depp.

El explicó que Heard le dijo que Depp arrojó un teléfono y la golpeó, y cuando le preguntó dónde, ella le mostró el lado derecho de la cara, Baruch dijo que inspeccionó todo su rostro, pero no vio cortes, moretones, enrojecimiento o hinchazón. Explicó que la vio varias veces a lo largo de la semana, y cada vez, no vio ninguna marca en su rostro y no parecía que estuviera usando maquillaje.

La abogada le preguntó si Baruch sabía algo sobre la rutina de maquillaje de Heard y si alguna vez la había visto aplicarla o sabía qué tipo de crema, base, corrector, polvo o tinte usa. Baruch dijo que no.

“Cuando la viste… no sabes [si] no estaba maquillada, ¿verdad?” le insinuó, señalando que los actores y modelos como Heard son bastante buenos para parecer que no están usando maquillaje. Baruch reconoció que no sabía, pero dijo que Heard no usaba maquillaje la mayoría del tiempo.