La Ronda: ¿Bernardo Arévalo considera "amigos" a Karin Herrera y Samuel Pérez?

-

Acontecimientos de las últimas semanas ha dejado en entredicho la relación que existe entre el presidente Bernardo Arévalo con la vicepresidenta Karin Herrera, pero también con el diputado Samuel Pérez. El mandatario habló al respecto.

Desde un mensaje "sutil" en las redes sociales, hasta un evento infortunado con la oferta de campaña de reducirse el salario son algunos episodios que han hecho duda sobre la buena relación que existe entre el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y el diputado Samuel Pérez.

Atrás ha quedado la camaradería, los halagos y el respaldo que se observaba entre ellos. Nadie en el Gobierno quiere hablar abiertamente al respecto, pero desde hace meses ha circulado un rumor sobre grandes distanciamientos entre Arévalo y Herrera.

Sin embargo, la ruptura pudo haber quedado al descubierto con pequeñas actitudes. La primera fue la del diputado Pérez, quien el 24 de marzo escribió el mensaje: "El dinero del pueblo de Guatemala no se toca. No importa si son Q1,999 o Q1. No debe de utilizarse para gastos personales. Vamos a indagar a fondo sobre el tema".

Su comentario lo escribió justo cuando había un torbellino contra el presidente Arévalo, luego que la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) develara en una citación que la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) erogó recursos del Estado para la realización del Baby Shower del nieto del mandatario, dinero que más tarde se informó sería devuelto.

Segundo round

No habían terminado las críticas, cuando se reveló que la vicepresidenta Karin Herrera no había efectuado la reducción de su salario, tal como el Presidente lo había prometido en su campaña electoral.

Esa situación originó que Herrera devengara más que Arévalo, debido a que el mandatario ya se había aplicado una reducción del casi 30% en los gastos de representación.

Herrera publicó un comunicado en el que indicó que "no podía" hacer efectiva la rebaja, debido a que era un derecho adquirido, minutos después, Arévalo ordenó al Ministerio de Finanzas hacer efectiva la reducción.

Durante la discusión del tema, se han develado varios pormenores, como las quejas de la Vicepresidenta, quien argumenta que no está siendo tomada en cuenta para temas en los que a ella le gustaría trabajar.

Todo ello, mientras los rumores de ruptura entre los dignatarios se incrementa, mientras que los opositores han aprovechado para acrecentar la disputa.

¿Son amigos?

Este lunes 7 de abril durante "La Ronda", periodistas consultaron al Presidente sobre su amistad con Herrera y Pérez, hecho a lo que el mandatario dijo que su relación es "laboral".

"Es una relación profesional de trabajo que debe de existir en una administración pública", manifestó.

Insistió: "Creo que es bueno tener claro de que la conformación de un equipo de Gobierno no tiene que ver con el amiguismo o con la amistad. No es la amistad lo que define la competencia de alguien para ejercer un puesto. Mal haría yo nombrando amigos, por el hecho de ser amigos a puestos públicos".

De acuerdo con Arévalo, en la administración pública "lo que tiene que existir es una relación de trabajo, una relación profesional, una relación colegial como miembros de un equipo de Gobierno y es la que existe con la señora Vicepresidenta".

Respecto a las quejas de Herrera sobre ser excluida de algunos temas, el mandatario indicó: "Ella tiene funciones claramente determinadas, establecidas constitucionalmente y después aterrizadas en el plan de trabajo que estamos llevando a cabo".

Y recordó que el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, recién había dado a conocer las actividades en las que la Vicepresidenta participaría durante esta semana.

"En ese marco continuamos con nuestra relación de trabajo, una relación colegial y constructiva", sentenció.

Con relación al diputado Samuel Pérez, indicó que su vínculo es con la bancada en el Congreso. "Es una relación que tiene que estar afincada en hechos concretos relativos a la medida en que hay un apoyo recíproco en la gestión de los temas que ocupan al Gobierno" y después envió a preguntar al congresista.